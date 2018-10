Fans willen meer waardering voor Cruijff in game

Fysiotherapeut en Cruijff-fan Ronald Lulofs neemt het op voor de legendarische Nummer 14 die in het FIFA-spel een volgens Lulofs te lage ranking heeft. Ⓒ ielco Kuipers

Amsterdam - De Nederlandse voetballegende Johan Cruijff is als ’icoon’ toegevoegd aan de deze vrijdag te verschijnen voetbalvideogame FIFA 19. De waardering die hem in het spel is toebedeeld, doet veel stof opwaaien onder FIFA-spelers en Cruijff-fans. Zijn statistieken zouden lager zijn dan verwacht. „Cruijff is niet te vatten in een FIFA-poppetje”, zegt Cruijff-fan Ronald Lulofs uit Noordwijkerhout. „Ik hoop dat het bij de volgende editie alsnog wordt bijgesteld.”