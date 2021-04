Man steekt in Nieuwe Pekela banden van 36 auto’s lek

Rond 00.30 uur gaf de buurtbewoner een melding door dat iemand aan de Prunuslaan in Nieuwe Pekela autobanden aan het lek steken was. Agenten ontdekten in nog drie andere straten vernielde auto’s. Ze zagen de man bij een van de voertuigen en konden hem direct aanhouden. Het is nog onbekend wat de motivatie van de man was.