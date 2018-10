’Ik kan gewoon geen studiekeuze maken’

Claire Steenbergen (19) begint aan haar tweede tussenjaar. Ze wil volgend jaar ècht gaan studeren. „Maar nog steeds weet ik niet zeker wat.”

Amsterdam - Het aantal jongeren dat na de middelbare school niet één, maar twee of zelfs meer tussenjaren neemt voordat aan een studie wordt begonnen, stijgt in ons land fors. Uit bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opgevraagde cijfers blijkt dat in 2015 ruim 4500 eerstejaars zich inschreven bij het hoger beroeps en universitair onderwijs die er daarvoor twee jaar of meer tussenuit waren geweest; in 2017 lag dat aantal op 6201.