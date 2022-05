LIVE | Rusland schrapt leeftijdsgrens voor toetreding tot het leger

Binnenland

Politie pakt verdachte oorlogsmisdadiger op in Limburg

De politie heeft in Kerkrade een vermeende oorlogsmisdadiger opgepakt die voor de Syrische dictator Assad werkte. Het zou in Nederland voor het eerst zijn dat een aanhanger van het Syrische regime wordt aangehouden nadat die in de asielstroom is meegelift. Vooral terroristen van IS of andere anti-As...