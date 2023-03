Oeganda zet eerste stappen naar wet met zware straffen op homoseksualiteit

Homoseksualiteit is illegaal in Oeganda – een erfenis van koloniale wetten – maar sinds de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1962 zijn er in het land geen veroordelingen geweest voor consensuele homoseksuele handelingen.

Een wetsontwerp dat daar verandering in brengt, is nu doorverwezen naar een parlementaire commissie. Het gaat om de eerste stap in een versnelde procedure om het wetsvoorstel te laten goedkeuren door het parlement. Parlementsvoorzitster Annet Anita Among preciseerde dat hoorzittingen zijn gepland en dat daar ook seksuele minderheden aan deel zullen nemen.

Wanneer de stemming over de wet plaats zal vinden, is nog niet duidelijk.