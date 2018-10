Ⓒ De Vries Media

Nijeholtpade - In het Friese dorp Nijeholtpade is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. De brandweer rukte rond 23.30 uur op woensdagavond uit naar de Binnenweg in het dorp in de gemeente Weststellingwerf en trof de persoon aan in de woning, die vol met rook stond.