Ⓒ Regio15

Den Haag - Met scherpschutters en gemaskerde politiemannen met kogelwerende vesten en maskers hebben antiterreureenheden gistermiddag in Den Haag een 22-jarige Zoetermeerder opgepakt. Die riep ’Allahoe akbar’. In zijn auto had hij een gasfles, waaruit lachgas ontsnapte. Op de stoel lagen ballonnen.