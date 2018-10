Kamer praat met deskundigen over steun Syrië

Nieuwsuur en Trouw berichtten eerder dat deze hulp in handen is gekomen van groepen waarvoor die niet bestemd was.

Een van de sprekers van de hoorzitting is Koos van Dam. Hij was als Syrië-gezant tussen januari 2015 en augustus 2016 betrokken bij de leveranties aan de opstandelingen. Ook André Nollkaemper komt langs. Hij adviseert het kabinet over volkenrechtelijke kwesties.

De leveranties aan 22 rebellengroepen vonden plaats tussen mei 2015 en begin dit jaar. Het ging niet om wapens maar om zaken als pick-uptrucks, communicatieapparatuur, uniformen en tenten. De hele operatie is staatsgeheim, waardoor niet bekend is welke groepen steun kregen.

Maar volgens Trouw en Nieuwsuur kwam het ook terecht bij een groepering die door het Openbaar Ministerie als jihadistisch met terroristisch oogmerk is omschreven. Om steun te krijgen moesten de rebellengroepen aan bepaalde criteria voldoen zoals niet samenwerken met extremisten en naleven van het humanitair oorlogsrecht.

Vanaf het begin was er kritiek op de leveranties, onder meer van CDA en ChristenUnie. Aan de steunoperatie is 25 miljoen euro uitgegeven. Volgende week is er een debat hierover met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.