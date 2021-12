Amsterdamse kroeg gesloten na borrel Wybren van Haga

De BVNL-parlementariër was daar om een filmpje op te nemen over de impact van de avondlockdown. „De schoonzoon van de eigenaar van Del Mondo had mij benaderd omdat zijn schoonvader door alle lockdowns gigantisch in de problemen zit en vroeg mij of ik hem een hart onder de riem wilde steken. We zijn daar van vier uur tot half zes geweest om een chocomelletje te drinken en een filmpje op te nemen”, aldus Van Haga die het ’enorm gezellig’ vond.

Maar de eigenaar moet deze stunt met een tijdelijke sluiting ’bekopen’. Omdat er na 17:00 werd doorgeschonken, heeft de burgemeester besloten dat de zaak een week dicht moet. De sanctie volgde nadat de gelegenheid eerder al ’verschillende overtredingen’ had begaan. ’Walgelijk en verwerpelijk’, noemt Van Haga de sanctie. Al heeft dit volgens hem weinig impact op de bedrijfsvoering van de kroeg omdat die volgens het Kamerlid toch al nauwelijks open kon.

Pislink

De borrel-actie schiet de lokale VVD en D66 in het verkeerde keelgat. „De coronacrisis raakt ons allemaal. Keihard. Zeker de ondernemers die om 17.00 uur hun zaak moeten sluiten. Maar dan is daar Wybren van Haga met aanhang die hun middelvinger opsteken naar al die mensen die wel verantwoordelijkheid nemen”, schrijft VVD-lijsttrekker Claire Martens boos op Twitter. „Echt pislink word ik hiervan. Kap hiermee!”

Ook D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig - zelf horecaondernemer - is pissig. „Mooie aso die Van Haga. Iedereen houdt zich aan de regels terwijl het een moeilijke tijd is en het al pijn genoeg doet om dicht te zijn. Dat vind ik - ook als ondernemer - niet kunnen.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Wybren van Haga vertelde eerder aan De Telegraaf dat hij overweegt om deel te nemen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. „Het is moeilijk om kandidaten te vinden die in deze slangenkuil willen plaatsnemen. De gemiddelde ondernemer wil zijn tijd niet besteden aan dit soort onzin. Dat is jammer omdat ik het belangrijk vind dat Amsterdamse ondernemers vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.”