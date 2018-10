Speech Rutte in schril contrast met rede Trump

Trump had tijdens zijn toespraak een dag eerder juist zijn neus opgehaald voor die zogenoemde multilaterale samenwerking van landen en organisaties. De president nam afstand van vrijwel alles wat naar internationale coöperatie riekt.

Rutte daarentegen benadrukte dat Nederland altijd voorvechter is geweest en voorvechter zal blijven van een „op regels gebaseerde internationale orde en multilaterale samenwerking.” Vooral op het gebied van veiligheid en andere kwesties van „gedeelde zorg”, aldus de premier.

Hij zei eerder op de dag al dat internationale instellingen bijvoorbeeld een grote rol spelen bij het bestrijden van massavernietigingswapens.

Premier Rutte bedankte in zijn speech voor de steun weergegeven in VN-resolutie 2166, waarin volledige medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 door alle betrokken landen is vastgelegd. Hij riep alle staten op om volledig mee te werken om het onderzoek te kunnen beëindigen.

„Het Joint Investigation Team heeft in mei van dit jaar sluitend bewijs gepresenteerd over de herkomst van de raketinstallatie die is gebruikt om het vliegtuig neer te halen. Dat heeft ons gesterkt in ons streven dat in het belang van de slachtoffers en hun geliefden, de volledige waarheid moet worden onthuld, dat recht moet worden gesproken en dat de verantwoordelijkheid moet worden geaccepteerd”, aldus Rutte.