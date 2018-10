Holland’s Got Talent-finalist bekent misbruik 10 jongetjes

„Ik was nieuwsgierig”, vertelde de nu 26-jarige Lars de R. donderdag tegen de rechtbank in Alkmaar, waar hij zich moest verantwoorden voor ernstig seksueel misbruik van tien soms zeer jonge jongens, van wie vier in India; acht en een half jaar lang. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes jaar tegen de oud-finalist van Holland’s got talent, en tbs met dwangverpleging.

Betoog met traan

Een van de misbruikte jongens zat in de zaal en vertelde huilend hoe hij door Lars de R. in de val werd gelokt. Een val waar hij vijf jaar lang niet uit kon ontsnappen. Hij vertelde dat de dag waarop hij hoorde dat Lars de R. was gepakt in zijn geheugen gegrift staat. „Alles wat ik jarenlang had verborgen zou nu naar buiten komen.” Hij weet nu dat hij op meisjes valt, zei de jongen. „Maar daar was ik liever op een andere manier achtergekomen.”

De schaamte over wat er is gebeurd zal nooit verdwijnen, vertelde de jongen. „Het ergste vind ik dat hij mijn vertrouwen beschaamde. Voor de duidelijkheid, hij heeft me nooit gevraagd of ik het fijn vond.”

Monster

Lars de R., die ooit als gitaarvirtuoos de finale haalde van Holland’s got talent, hoorde het met zijn hoofd in de handen aan. Stamelde het „heel erg” te vinden dat het zo’n impact had op de jongen. „Dat was nooit de bedoeling.”

Ook had hij er duidelijk moeite mee hoe de ouders van een destijds jong kind van 5, hem nu een „monster” noemen. Ze zeggen ervan overtuigd te zijn dat Lars de R. vriendschap met hen aanknoopte met de bedoeling „een seksaanval te plegen op ons kleine ventje.” Het hele gezin staat sindsdien onder behandeling van een psycholoog.

’Eenzaam’

Een ander slachtoffertje vertelde aan de politie dat hij „in die tijd best wel eenzaam was.” Lars de R. was zijn enige vriend. Hij durfde niet te zeggen dat hij de seks niet wilde. „Ik was bang voor zijn reactie. Dat ik hem niet meer zou zien en weer alleen was. De vriendschap was het belangrijkst. En het geld.”

Want als kinderen niet zo happig waren op zijn toenaderingspogingen, dan bood Lars de R. ze geld. Of autootjes. „Om ze te motiveren”, schreef hij aan zijn Belgische pedovriend Jos.

Lars de R. zegt dat hij geen geweld gebruikte, „dat keur ik af.” Maar hij oefende wel druk uit. Op beelden die hij maakte van het misbruik is te zien hoe kinderen tegenstribbelen, zijn handen wegduwen, of hun lichaam wegdraaien. „Ze mochten altijd ’nee’ zeggen”, beweerde hij.

’Grootspraak’

Uit chatgesprekken met andere pedo’s doemt een ander beeld op. „Dat was grootspraak”, zegt Lars de R. daar nu over. „Ik kon met niemand praten over mijn seksuele afwijking. Ik voelde me thuis in die groep en werd daar geaccepteerd. Dat wilde ik niet kwijtraken.”

Volgens deskundigen is Lars de R. verminderd toerekeningsvatbaar. Zijn advocaat vroeg de straf te matigen omdat hij verstandelijk jonger zou zijn dan zijn kalenderleeftijd en omdat hij zo snel mogelijk moet worden behandeld.

Ook in België loopt een onderzoek tegen Lars de R. voor het maken en verspreiden van kinderporno.

De uitspraak is op 11 oktober.