Brief 3 ’In vrije sector niks te vinden’

In de media verscheen een bericht, als voorbeeld, iemand met een inkomen van 100.000 euro per jaar huurt een sociale woning met een huur van 500 euro. Die gaat, zo suggereerde het artikel, een 200 euro per maand meer huur betalen. Komt dus uit op 700 euro. Maar hij of zij zit met dat inkomen nog steeds in een sociale huurwoning met een huur die geen pijn doet. En de overheid denkt hiermede deze scheefhuurders hun sociale huurwoning uit te jagen. Zouden huurders willen verhuizen, dan is in de vrije sector ook bedroevend weinig te vinden.

Ton van der Heijden,

Winterswijk

