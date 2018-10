Dag van de waarheid voor Kavanaugh en Rosenstein

Rosenstein wordt ’s middags in het Witte Huis verwacht. Maandag ontstond grote onduidelijkheid over Rosensteins toekomst toen verschillende bronnen in het Witte Huis meldden dat de onderminister ontslagen zou worden, of zelf ontslag zou nemen. Een vertrek van Rosenstein zou grote gevolgen kunnen hebben voor het Rusland-onderzoek van FBI-onderzoeker Robert Mueller. Trump zou Rosenstein dan kunnen vervangen door iemand die, net zoals Trump, een punt wil zetten achter dat onderzoek.

Even verderop is de hoorzitting van Kavanaugh en Christine Blasey Ford. Zij zegt dat Kavanaugh haar in een dronken bui probeerde te verkrachten tijdens een feestje. Ford was toen 15, Kavanaugh 17. Inmiddels hebben zich meerdere vrouwen gemeld met vergelijkbare verhalen. Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt ’niet perfect’ te zijn geweest in zijn jonge jaren, maar het voorval met Ford zou nooit hebben plaatsgevonden.

De hoorzitting is openbaar en zal een waar mediacircus worden. Morgenochtend staat meteen een stemming over gepland over de benoeming van Kavanaugh als opperrechter.