’Zwarte Piet’ met airsoftwapens opgepakt

De man wordt verdacht van het overtreden van de Wet Wapens en Munitie omdat hij in het bezit was van nepvuurwapens. De airsoftwapens, een soort luchtbuks, zijn in beslag genomen.

