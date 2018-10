Castricum: asielzoekers krijgen geen voorrang meer

Het dorp wil er dit jaar al mee beginnen, zegt de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar (VVD) in het NoordHollands Dagblad.

Volgens Slettenhaar heeft de gemeente de vrijheid om dit te doen. „Van een heleboel collega-wethouders weet ik dat ze dit ook willen. Gemeenten zitten ermee in hun maag. Als statushouders automatisch voorrang krijgen, verstopt dat de doorstroming. Er zijn schrijnende gevallen van moeders met kinderen die een huis zoeken maar niet aan de beurt komen. De balans raakt een beetje zoek.’’

Gemeenten die geen huisvesting bieden, betalen een boete van 1500 euro per maand per statushouder die geen onderdak heeft. Dat zijn de kosten voor het verblijf in een asielzoekerscentrum.

Slettenhaar wil deze boete ter discussie stellen in Den Haag. ,,Een boete krijg je als je iets fout doet. Dit is niet fout. Het voorrang geven aan statushouders begrijpen de mensen niet,’’zegt hij in het NHD.

Vorig jaar versoepelde het kabinet de regels en mogen gemeenten zoals Catsricum stoppen met versnelde toewijzing van huurhuizen aan vluchtelingen. Alkmaar kondigde als eerste aan dat te gaan doen. 99% gaat echter nog door met het oude beleid.

