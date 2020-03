Italiaan besmet met corona op kunstbeurs Tefaf

Dat heeft de organisatie van Tefaf bevestigd. De man is maandag al positief getest, maar het nieuws was nog niet eerder bekendgemaakt.

De Italiaan was van donderdag tot en met zaterdag aanwezig. Hij vertoonde volgens de organisatie geen symptomen die zouden kunnen wijzen op besmetting met ‘Covid-19’.

Zondag verliet hij de beurs om terug te keren naar zijn woonplaats in Italië, waar hij wel werd getest. Die had een positieve uitslag. ,,We hebben contact gehad met de gezondheidsautoriteiten die op hun beurt rechtstreeks contact hebben opgenomen met de exposant. Op basis van die gegevens is duidelijk dat er geen risico voor bezoekers is geweest”, meldt de organisatie.

Tefaf laat weten ‘dagelijks en elk uur’ contact te hebben heeft met de gezondheidsautoriteiten om de situatie nauwgezet te volgen. De beurs, die vele tienduizenden bezoekers trekt en tot zondag duurt, gaat gewoon door.