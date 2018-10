Steeds meer deelauto's op Nederlandse wegen

De groei is het sterkst in de grote steden, waar al de meeste deelauto’s werden gebruikt. De meeste deelauto’s (ruim 7000) staan in Amsterdam. De stad Utrecht telt de meeste deelauto’s per inwoner (ruim 950 per 100.000 inwoners). Een steeds groter wordende groep kiest volgens het platform voor autodelen omdat het goedkoper en praktischer is dan het bezitten van een eigen auto.

De meeste deelauto’s zijn zogenaamde ’carsharing platform’-auto’s. Dat zijn eigen auto’s die mensen aanbieden om te delen via aanbieders zoals SnappCar. Dit type deelauto groeit heel snel omdat het vrij eenvoudig is om hieraan mee te doen en omdat aanbieders veel energie steken in het uitbreiden van hun netwerk. Ook andere vormen van autodelen laten een constante groei zien.

Van alle deelauto’s is 6,5 procent volledig elektrisch, vier keer zoveel als het gehele Nederlandse wagenpark.