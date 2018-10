Britse oppositieleider bij EU-onderhandelaar

Corbyn heeft net een partijcongres van zijn Labour Party achter de rug. De partij is verdeeld over de brexit, maar op het congres is vastgesteld dat een brexit zonder overeenkomst met de EU onaanvaardbaar is. Corbyn noemt dat scenario een nationale ramp.

De linkse partij wil zo snel mogelijk verkiezingen, maar steunt volgens Corbyn wel „een redelijke brexit” als de huidige premier May daarmee komt en de Britten binnen de Europese markt houdt.

Corbyn hoopt bij te dragen aan het doorbreken van de impasse in de onderhandelingen tussen Brussel en Londen. De huidige plannen van premier Theresa May voor de brexit zijn niet acceptabel voor de EU, zo bleek een week geleden op een Europese top. Corbyn wijst die plannen ook af.