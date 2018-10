CDA: verhuurdersheffing omlaag voor seniorenwoningen

Dat oppert CDA-Kamerlid Erik Ronnes.

Omdat senioren langer zelfstandig thuis wonen is er een tekort aan woningen die daarvoor geschikt zijn, denkt de christendemocraat. Het zijn goed toegankelijke huizen waar makkelijk zorg geregeld kan worden. „Terwijl vroeger een oudere vanuit zijn woning naar een klassiek verzorgings- of verpleeghuis doorstroomde zien we dat er een enorme behoefte is ontstaan aan de kleinschalige woonvoorziening aangevuld met een digitale en fysiek sociale infrastructuur.”

Ronnes van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten of het geven van een heffingskorting aan corporaties die hiervoor de mouwen opstropen nuttig kan zijn.

De verhuurdersheffing is een belasting op sociale woningbouw die jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro oplevert. Hoeveel heffing corporaties moeten betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woningen.

Verhuurders konden al eerder korting krijgen op de heffing als ze bijvoorbeeld investeerden in krimpregio’s en probleemwijken. Die regeling gold tot 1 juli dit jaar. Het CDA wil nu dus een nieuwe categorie op de kaart zetten: seniorenwoningen.