Bewakers gevangenis Hasselt gewond door agressieve terrorist

Dat meldt Nieuwsblad. „De man was overgebracht vanuit Brugge. Hij stond bekend als extreem agressief”, vertelt ACOD-vaksbondman Kristof Muyters tegen de Belgische krant. De gevangene sloeg en schopte de bewakers tijdens het uitdelen van het diner.

De gewonde cipiers werden naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is nog niet bekend. Volgens Muyters kunnen een aantal slachtoffers een tijd niet werken.

De dader verbleef eerder al in een gevangenis in Brugge op een extra beveiligde afdeling. Daar zorgde hij eerder al voor problemen. De man werd overgebracht naar Hasselt en zat daar in een strafcel op de beveiligde afdeling.

De agressieveling verblijft daar nu nog, in afwachting van zijn overplaatsing. Waar hij uiteindelijk heen zal gaan, is nog niet duidelijk.