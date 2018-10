Park erkent letsel door eikenprocessierups

Het slachtoffer was meermalen gaan zitten op een bankje onder een eikenboom met daarin een nest van de eikenprocessierups. Op een ochtend werd hij wakker met ondraaglijke jeuk, ontstekingen en een ziek gevoel, dat de rest van de vakantie aanhield.

Aanvankelijk wilde het park niets weten van zijn klachten: „Ik wilde excuses en een tegemoetkoming in de kosten. In plaats daarvan reageerden ze of het mijn eigen schuld was”, aldus de man. Na tussenkomst van het bureau zwichtte het park en heeft het voorgesteld de schade te regelen via de verzekering.

Bij ’t Hooge Holt was donderdag niemand beschikbaar voor commentaar.