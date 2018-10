Man opgepakt nadat hij schreeuwend achter vliegtuig aanrent

De man werd opgepakt, zo meldt de Ierse omroep RTÉ. Samen met een vrouw was hij van plan een vlucht richting Amsterdam te pakken. Dat verliep niet soepel en de twee arriveerden pas bij de gate nadat deze was gesloten. „Ze waren in discussie met personeel van Ryanair en de mannelijke passagier raakte geïrriteerd”, vertelt een woordvoerder tegen de nationale zender.

Nadat hij door de deur bij de gate was gebroken, rende de man schreeuwend en wuivend naar het platform. Daar probeerde de boze reiziger het vertrekkende toestel tot stilstand te brengen.

Meer vertraging

Hij werd gearresteerd en overgedragen aan de politie van Dublin. Daardoor loopt de passagier nog meer vertraging op, want hij is meegenomen naar het bureau.