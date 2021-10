Huisartsen Staphorst zetten ruim 100 coronavaccins binnen 4 uur

Staphorst kampt met relatief veel coronabesmettingen: 197 positieve tests per 100.000 inwoners, landelijk staat dit op 22,6 per 100.000 inwoners. Ook voor de tweede prik kunnen Staphorsters terecht in hun eigen huisartsenpraktijk aan de Van Andelweg.

„Opvallend veel mensen uit onze gemeente worden ernstig ziek door corona”, zegt Hilga Miggels, praktijkmanager van de Huisartsenpraktijk Staphorst. „De meesten hiervan zijn niet gevaccineerd. Op dit moment dreigt de niet-acute zorg in onze praktijken hierdoor in gevaar te komen. Daarom een dringend advies aan iedereen om je te laten vaccineren.”

In behoudende protestantse kring ligt vaccineren gevoelig. De vaccinatiegraad in Staphorst is 56 procent. Landelijk is het bijna 83 procent.