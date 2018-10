Aangehouden man Telexstraat naar huis gestuurd

Er leek aanvankelijk sprake van een bedreigende situatie. De man zat in een auto met een gasfles, die volgens een omstander een sissend geluid maakte. Ook zou hij ’Allahu akbar’ hebben geroepen, waarop de politie een antiterreureenheid op hem afstuurde.

In de fles bleek lachgas te zitten en dat is niet strafbaar. Verder wees er niets in de richting van terrorisme.

