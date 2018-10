’Voorrang statushouders taboe’

Ik hoop van harte dat andere steden de beslissing van Castricum zullen eigenen. Volgens onze grondwet is iedereen in Nederland gelijk, voorrang voor statushouders betekent letterlijk discriminatie tegen Nederlanders, dat is streng verboden. Een tip: Geef statushouders ook geen eengezinswoningen meer, maar alleen woningen waar huismeesters aanwezig zijn. Cultuurverschillen brengen meestal onnodige-, irritante burenruzies. De huismeesters kunnen dan burenruzies op professionele wijze aanpakken.

Danny Lim, Wassenaar