Ollongren staat open voor woonplan senioren

CDA-Kamerlid Erik Ronnes zegt dat er een tekort is aan woningen voor ouderen. Deze woningen moeten goed toegankelijk zijn en zorg moet er eenvoudig geleverd kunnen worden. De christendemocraat vindt dat woningcorporaties een verlaging moeten krijgen van de verhuurdersheffing als ze investeren in het bouwen van zulke huizen.

Minister Ollongren vindt het geen gek idee, laat ze weten. In het verleden is zoiets ook al gedaan, bijvoorbeeld voor huizen in krimpgebieden en probleemwijken. De D66-bewindsvrouw laat het over aan de Kamer om dit opnieuw te doen voor seniorenwoningen.

Ze wijst er wel op dat de opbrengst van de verhuurdersheffing gelijk moet blijven. Dat zou betekenen dat als seniorenwoningen belastingkorting krijgen, de verhuurdersheffing voor andere panden omhoog moet.