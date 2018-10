Ik hou van mijn scooter. Hij laat me nooit in de steek. Fietsers, trampassagiers en automobilisten kijken me altijd jaloers aan als ik razendsnel voorbij gezoefd kom. Eenmaal op de plek van bestemming heb ik nooit parkeerproblemen. Ik kan, kortom, voor Amsterdam echt geen beter of betrouwbaarder vervoermiddel bedenken.