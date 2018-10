’Windmolenparken draaien wél op subsidie’

Wiebes jubelde in maart nog over een ’wereldprimeur’. De Rekenkamer stelt dat de prijs van energieopwekking op de Noordzee wel spectaculair daalt, maar weerlegt de claim dat er geen subsidie meer bij komt kijken.

„Via de kosten voor aansluiting van de windmolenparken op zee op het landelijke elektriciteitsnet betaalt het Rijk mee”, stellen de onderzoekers in het rapport ’Focus op kosten windenergie op zee’. „Zonder subsidie leveren de windmolens op zee geen stroom aan het landelijke netwerk.”

Het plaatsen van de turbines gaat in 2022 wel voor het eerst gebeuren zonder subsidie.

Energierekening

Het aansluiten van nieuwe windmolenparken kost tot en met 2023 al 4 miljard euro. Het geld is afkomstig van de zogeheten Opslag Duurzame Energie, een taks op de energierekening van huishoudens en bedrijven.

Bovendien mag staatsbedrijf TenneT eventuele extra kosten in rekening brengen door de transporttarieven op de energienota te verhogen.

Voorlopig komt er nog geen einde aan subsidies voor windmolenparken. In de periode 2023-2030 verwacht de Rekenkamer dat er tussen de vijf en zes miljard euro nodig is voor de aanleg van nog meer windparken op zee. Minister Wiebes moet nog besluit nemen over de financiering.

Risico’s

De Rekenkamer waarschuwt ook voor financiële risico’s bij de aanleg van windmolenparken op zee. Zo kunnen windmolens die zonder subsidie worden geplaatst onrendabel worden als de elektriciteitsprijs te ver daalt. Daardoor kan het voor bedrijven lonen om op het laatste moment af te zien van de bouw van de molens in zee.

„De kosten voor een verliesgevend windpark kunnen vele malen hoger zijn dan de boete die de exploitanten aan de overheid moeten betalen als ze het windpark niet bouwen”, stellen de onderzoekers. Overigens lopen de boetes op tot 35 miljoen euro.

Leugen

PVV-Kamerlid Kops is woedend: „Het is een leugen. Windmolens blijken wel degelijk op subsidie te draaien.” SP-Kamerlid Beckerman was wel bekend met de aansluitkosten: „Maar de overheid moet mensen niet een rad voor de ogen draaien. De minister moet eerlijk zijn over de rekening en niet doen alsof het allemaal gratis is.”