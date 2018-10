’Verplaatsen grazers geen optie’

Verplaatsen van de grazers is geen optie, want je moet ze eerst met veel moeite vangen en dan ergens loslaten.Waar dan? Niemand heeft ruimte om 3000 herten op te vangen en te voeden. Alle gebieden op de Veluwe staan onder beheer dus daar worden de aantallen elk jaar op verantwoord peil gehouden. Als men een deel van die 3000 in zo’n veld dumpt is dat meteen te veel voor dat jachtveld en worden ze direct afgeschoten. Zomaar in de vrije natuur loslaten, veroorzaakt oorlog onder de boeren en de ongelukken op de wegen zullen dramatisch worden. Steriliseren impliceert dat na 10 tot 15 jaar alle herten uitgestorven zijn want er komt geen nageslacht meer bij. Maar dan moet je ze eerst nog zien te vangen en verdoven wat een zeer stressvolle operatie is. Het gebied wordt dan wel hertenvrij en kan anders ingericht worden.

We moeten ons niet blindstaren op een getal van 3000 herten want als straks de Afrikaanse varkenspest, die nu al in België is, ook hier komt, zullen de varkenshouderijen door een vreselijke ramp getroffen worden als er miljoenen varkens geruimd moeten worden. Momenteel is men ook eindelijk bezig met afschot in de Amsterdamse Waterleidingduinen want de stand van 4000 damherten kan dat terrein niet langer verdragen. Als men in de OVP eerder met beheersafschot was begonnen, zou dit probleem ook daar niet geweest zijn doch sentimentele bezwaren hebben te lang standgehouden. In ons kleine landje is deskundige regulering helaas onvermijdelijk maar daardoor hebben we op veel plaatsen een verantwoorde wildstand.

Lodewijk Wittert