Vrouw (77) overlijdt na ongeluk, doorrijder vast

De vrouw werd rond 21.45 uur aangereden toen zij met haar rollator de kruising van de Beneluxlaan en de Baden Powellaan wilde oversteken. De automobilist reed in eerste instantie door. De politie deed een oproep om uit te kijken naar een Toyota Yaris. De bestuurder meldde zich bijna anderhalf uur na het ongeluk op het politiebureau en werd aangehouden.

Hij zit nog vast. Het onderzoek loopt nog, de politie kan niks zeggen over wat er precies gebeurd is. Er was in ieder geval geen indicatie dat de automobilist onder invloed was van drank of drugs.

De vrouw had forse verwondingen en is sinds het ongeluk buiten bewustzijn geweest.