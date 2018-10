Kathrin (46): ’Ik had niet door dat ik eenzaam was’

Kathrin werd geboren in Oost-Duitsland. Haar negatieve zelfbeeld zorgde ervoor dat ze zich steeds eenzamer ging voelen. Kathrin: "Tot mijn achtste was ik enig kind en kreeg ik alle aandacht van mijn ouders.

Zwaar gehandicapt

Toen werd mijn broertje geboren. Hij bleek zwaar gehandicapt. Dat was voor iedereen een schok en we wisten niet goed hoe we ermee moesten omgaan. Maar alle aandacht ging naar hem, ook mijn aandacht.

Ik werd steeds onzekerder en durfde niet op mensen af te stappen, bang als ik was voor afwijzing. Ook dacht ik aan gezichten te kunnen zien dat ze mij raar vonden. En ik was altijd gefocust op het negatieve. Als je jezelf niet de moeite waard vindt, zie je dat ook snel bevestigd.

En vervolgens ga je je nog onzekerder voelen. Je zit zó in je hoofd dat je je daar helemaal kriegel van gaat voelen. Als ik op een feestje was en mensen hadden het gezellig, begreep ik niet waarom. Want ik was zo op het negatieve gefocust. En dan voelde ik mij nog eenzamer, want je krijgt dan het gevoel er niet bij te horen. Iedereen lacht, maar jij snapt niet waarom.

Ik ging mij steeds meer terugtrekken, want ik werd steeds banger voor afwijzing. Daardoor raakte ik steeds meer in een sociaal isolement. Toen ik 22 jaar was, ben ik naar Nederland verhuisd via een uitwisselingsproject.

Eenzaamheid

Het was eigenlijk het idee na een aantal maanden terug naar Duitsland te keren. Ik woonde bij gastgezinnen. Maar het beviel mij goed in Nederland en ik kreeg een vaste baan. In Duitsland was ik mijn baan kwijtgeraakt, dus de keuze was voor mij snel gemaakt. En ik ben gebleven."

De emigratie zorgde er echter niet voor dat Kathrin zich minder eenzaam ging voelen. "Eigenlijk had ik niet eens door dat ik kampte met eenzaamheid. Maar ik had altijd het gevoel er niet bij te horen. Op iemand afstappen? No way. En als iemand persoonlijke vragen ging stellen, was ik meteen weg.

Vreemdgaan

Dat vond ik veel te eng. Relaties had ik wel, maar daar groeide mijn zelfvertrouwen niet van. Doordat ik een relatie had, had ik wel iemand om mij heen. Daardoor was het ook minder nodig om contacten met anderen te maken. Maar ik was niet gelukkig. Meerdere mannen met wie ik een relatie had, gingen vreemd."

De ommekeer kwam in 2013. Haar acupuncturist wees Kathrin op een tv-programma over ouderen en eenzaamheid. "Ik herkende zoveel in wat die mensen zeiden over hoe ze zich voelden. Ze kregen een cursus om hun eenzaamheid te verminderen. Je zag dat ze zich zekerder gingen voelen en toen dacht ik: 'Dat wil ik ook!'. Ik ben daarom ook die cursus gaan volgen.

Doodbloeden

Daardoor besefte ik dat ik mede eenzaam was doordat ik zelf niet goed wist wat ik wilde. En ik liet contacten ook snel doodbloeden als ik een tijd niets van mensen had gehoord. Dan concludeerde ik dat ze mij blijkbaar niet belangrijk vonden.

Maar als ik nu iemand een halfjaar niet heb gesproken en aan diegene denk, stuur ik gewoon een berichtje; ik ben niet meer bang voor afwijzing. Kathrin heeft momenteel geen relatie en ook geen kind(eren). "Maar eenzaamheid heeft daar niets mee te maken; ook mensen die wel een relatie hebben, kunnen zich eenzaam voelen.

Coach

En ook mensen met een gezin kunnen zich eenzaam voelen, omdat ze geen tijd meer voor zichzelf hebben. Maar daar wordt nóg minder over gesproken, want als je een familie hebt dan moet je al helemaal gelukkig zijn."

Inmiddels is Kathrins moeder overleden maar ze heeft nog altijd goed contact met haar vader. Haar broertje zit in een instelling en skypet wekelijks met haar. Kathrin heeft zichzelf inmiddels omgeschoold tot 'eenzaamheid-transformatie -coach'. "Allereerst moet je leren om gelukkig te zijn met jezelf. Pas daarna kun je gelukkig zijn met anderen."

