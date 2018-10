Jeugdleider brandmerkt kinderen tijdens scoutingkamp

1 / 2 1 / 2 De kinderen werden op een scoutingskamp gebrandmerkt (archieffoto ter illustratie). Ⓒ Unsplash

MIDDELBURG - Een 24-jarige leider van een scoutinggroep in Goes heeft kinderen met een heet ijzer gebrandmerkt tijdens een zomerkamp in België. Dat is te zien op video’s, zo onthult de rechter tijdens een zaak over de mishandeling.