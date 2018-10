Utrecht in opkomst als decor voor films

„Normaal gesproken heeft de gemeente Utrecht twaalf weken de tijd nodig voor een aanvraag van filmen in de buitenlucht, wij kunnen dat al in twee weken regelen”, vertelt filmcommissioner Marlou Heijnen trots aan de vooravond van het Nederlands Film Festival.

Dit jaar kreeg de Utrecht Film Commission negentig aanvragen vanuit de film- en televisiewereld voor ondersteuning bij het regelwerk, waarvan er waarschijnlijk zo’n veertig daadwerkelijk gingen of gaan draaien in Utrecht. Zo’n 150 officiële draaidagen worden dit jaar gebruikt, dat waren er vorig jaar honderd.

Bepaalde sfeer

„Dat is echt een fractie van wat er in Amsterdam en Rotterdam gedraaid wordt, maar wij zijn er dan ook niet om Utrecht actief te promoten als filmlocatie. We zijn meer een decorstad, waarbij een bepaalde sfeer belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan Leidsche Rijn als typische Vinexlocatie voor de film De Ontsnapping naar het boek van Heleen van Rooyen”, zegt Heijnen die samen met een collega ervoor zorgt dat binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente alles nét even wat sneller gaat voor de filmmakers.

Opvallend genoeg is de binnenstad niet eens zo populair, behalve dan voor commercials die hun eigen winkel in beeld willen brengen. „Utrecht komt nou eenmaal niet vaak voor in een filmscript. Regisseurs hebben vaak wel drie opties achter de hand voor een bepaalde scene, ze zijn niet van onze stad afhankelijk.”

De aanvragen worden bijna altijd goedgekeurd, alleen voor de populaire dronebeelden bepaalt niet de gemeente, maar het ministerie of dat mogelijk is. „Je kan niet zomaar een camera aan een drone hangen, dus wijzen we producenten erop dat ze een vergunning kunnen aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wij willen als gemeente geen gevaarlijke situaties.”

Televisie

Het werkelijke aantal filmdagen in de stad ligt veel hoger dan het aantal aanmeldingen bij de Film Commission, omdat voor binnen filmen geen specifieke vergunning nodig is. Vooral evenementen in de Jaarbeurs, De Munt, het Spoorwegmuseum en de hal van de Werkspoorkathedraal worden veel gebruikt als televisielocatie.