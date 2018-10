Frisse blik van buiten

Ⓒ ANP

In het artikel ’Bijbanen van senaat onder vergrootglas’ (Tel. 26/9) gaat het over nevenfuncties van Eerste Kamerleden, die in strijd kunnen zijn met hun politieke hoofdbaan. Belangenverstrengeling mag uiteraard niet plaatsvinden. Feitelijk is het echter toch zo dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer als zodanig een nevenfunctie is; het lidmaatschap van de Eerste Kamer is geen hoofdbaan, maar een parttime baan, meent J. Godefroi.