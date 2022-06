Uniek ’haventeam’ met Belgische politie: cokejagers slaan de handen ineen

Binnenland

Topcrimineel Mink Kok in Nederland na uitlevering door Libanon

Topcrimineel Mink Kok is door Libanon uitgeleverd aan Nederland. Afgelopen zaterdag is hij in Nederland aangekomen, zo bevestigt zijn advocaat Mark Teurlings. Mink Kok werd 31 maart in Libanon aangehouden samen met zijn schoonzoon Najim Z. (41) voor grootschalige handel in drugs van Zuid Amerika naa...