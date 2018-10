Bewustzijn terminale patiënt vaker verlaagd

Hun gemiddelde leeftijd bij overlijden was 76 jaar. De sedatie is bedoeld voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, ondraaglijk lijden en naar verwachting binnen een tot twee weken overlijden. De behandeling heeft niet als doel het leven te beëindigen, een nadrukkelijk verschil met euthanasie.

Patiënten die palliatieve sedatie in een ziekenhuis of verpleeghuis ondergingen zijn niet meegenomen in de cijfers.