’RTL Late Night tenenkrommend’

Elkaar blijvend irritant interpreteren op kleuterschoolniveau maakte het tot een ongemakkelijk gesprek en schoolmeester Twan Huys wist de goedgebekte kleuters niet tot de orde te brengen. De Vries die iedere avond mijn huiskamer komt binnenvallen en soms twee keer per avond zoals gisteravond, staat erom bekend gevraagd en ongevraagd zijn mening te geven. Of het pas geeft mensen in de rede te vallen daar trekt De Vries zich helemaal niets van aan. Het feit dat hij een fantastische bijdragen levert aan tal van onopgeloste zaken zoals hij ook de aanjager is geweest in de zaak Nicky Verstappen geeft hem niet een vrijbrief om dergelijk vaak onfatsoenlijke gedrag te bezigen. Dat Tweede Kamerlid Hiddema zich liet meenemen in dit haantjesgedrag is betreurenswaardig. De Vries en Hiddema behoren tot de groep BN’ers die Nederland rijk is, het discussieniveau op zowel tv als in de Tweede Kamer is tanende en van een voorbeeldfunctie kan geen sprake meer zijn. Zenderbazen, BN’ers en Tweede Kamerleden moeten iets meer respect voor elkaar hebben, het naleven van de meest basale fatsoennormen is absoluut noodzakelijk om het afglijden van onze samenleving enigszins te stoppen.

Niels J. Kooijman, Amstelveen