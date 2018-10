’Zorgstelsel nu is veel te ingewikkeld’

Klinieken schieten als paddenstoelen uit de grond. De wachtlijsten zijn weer lang. Dus verbeteringen? Nee, ik zie ze niet.

Nu, aan het einde van het jaar, is de strijd binnen de zorgverzekeraars weer begonnen. De eerste premieafspraak is bekend, zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie zorgverzekering 2019 met 4,50 euro per maand, en de rest zal binnenkort ook wel volgen.

Veel mensen blijven vaak zitten waar ze zitten, omdat ze er bijna niet uitkomen wat de beste verzekering is. Ook het collectieve verzekeren gaf wat zekerheid. Momenteel verdwijnt deze mogelijkheid steeds meer.

Zelfs de leden van het FNV hebben een brief gekregen dat FNV met het collectief stopt. Dit houdt dus in dat de premie soms wel tot tien procent kan stijgen. Wil of kan men dat niet opbrengen, dan moet men aan de slag.

Bovenop al deze ingewikkelde berekeningen en veranderingen, veroorzaakt dit weer een lawine aan administratie. Wat een verspilling.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort