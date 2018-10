’Oudste tekst van Nederland’ gevonden bij Nijmegen

Alleen in het gebied rond de Middellandse Zee waren 2500 jaar geleden mensen het schrift machtig, zo meldt de gemeente Nijmegen. Pas eeuwen later, in de tijd van de Romeinen, konden mensen hier schrijven. Hoe de tekst op dat potje komt? Deskundigen breken hun hoofd erover.

Het potje uit de ijzertijd, gemaakt van klei uit de omgeving, was bijvangst tijdens de opgraving van een grafveld uit de vroege middeleeuwen in het Lentseveld, die werd uitgevoerd door archeologen van de gemeente Nijmegen.

Reiziger

Of de inscripties daadwerkelijk als schrift bedoeld waren en wat deze betekenen, is ook voor specialisten op het gebied van Keltische talen nog een vraagteken. Hoewel ze enige overeenkomst vertonen met tekens uit vroege Zuid-Europese alfabetten, is de conclusie dat er vermoedelijk iemand met een beetje kennis van zuidelijk schrift met dit potje aan het werk is geweest.

Het ’Potje van Lent’ is vanaf 28 september een week lang te zien in de hal van het stadhuis in Nijmegen.