Veiligheid in het geding door tekort ’CSI-team’ politie

Forensische Opsporing doet sporenonderzoek bij misdrijven. Het onderzoek speelt een cruciale rol bij opsporing en bij de bewijslast in de rechtszaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - De forensische opsporing bij de politie verkeert in een alarmerende situatie. Terwijl er steeds meer behoefte is aan expertise bij onderzoeken is de tak flink uitgekleed. Het chronisch tekort aan manschappen heeft directe gevolgen voor de veiligheid en de aanpak van de misdaad.