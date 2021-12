Basisbeurs voor studenten keert terug, meer salaris voor leraren op basisscholen

De basisbeurs wordt pas in studiejaar 2023-2024 ingevoerd. Studenten die in het huidige stelsel geld moesten lenen, krijgen daarvoor compensatie, met een korting op hun studieschuld of een ’studievoucher’. Dat is een soort tegoedbon om te studeren. De coalitie trekt daar in totaal zo’n 1 miljard euro extra voor uit. De totale studieschuld is inmiddels gestegen naar ruim 24 miljard euro.

Hier staat tegenover dat de studieschuld gaat meetellen bij het aanvragen van een hypotheek. „Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend.”

Het bindend studieadvies op hogescholen en universiteiten wordt versoepeld. Studenten die binnen een jaar niet een benodigd aantal punten halen, mogen niet verder met de studie.

Meer huiswerkbegeleiding

VVD, D66, CDA en CU willen de loonkloof in het basis- en voortgezet onderwijs dichten. Leraren op de basisschool gaan dus flink meer verdienen. Ook willen de coalitiepartijen de werkdruk op scholen verlagen. Ze maken geld vrij voor bijvoorbeeld kleinere klassen of meer docenten en begeleiders in een klas. Ook gaat er geld naar het aanpakken van kansenongelijkheid. Vooral waar de nood het hoogst is, komt meer huiswerkbegeleiding, sport en cultuur.

De nieuwe coalitie wil verder met de maatschappelijke diensttijd, een plan dat al door het huidige kabinet is voorgesteld en waarvan amper meer wat is vernomen.

De partijen laten de vrijheid ongemoeid om een school naar de eigen religieuze gezindte te stichten, het zogeheten artikel 23 van de grondwet, ongemoeid. Wel wordt er ’sneller’ ingegrepen bij (informele) onderwijsinstellingen die ’anti- integratief, anti-democratisch of anti-rechtsstatelijk opereren’.

Er zal eerst worden onderzocht hoe en wanneer dat mogelijk is. Het was één van de grootste frustraties tijdens het vorige kabinet was dat ’ongewenste beïnvloeding’ uit onvrije landen via het onderwijs amper viel aan te pakken.