’Blote’ ballenmeisjes in hotpants wekken woede

Virtus Vincenza deed een beroep op de Onder-16 van de plaatselijke volleybalploeg om dienst te doen als ballenmeisjes. Renzo Rosso is immers voorzitter van zowel de voetbalploeg als de volleybalploeg van Vicenza.

Voor de gelegenheid werden de meisjes in een gesponsorde outfit gestoken. De dames lijken zelf weinig problemen met de outfit te hebben, zo suggereert een foto op hun Instagram-account, maar de hotpants zijn wel erg ’weinig verhullend’. Dat zorgde voor heel wat kritiek op sociale media.

„Het was een initiatief om het vrouwenvolleybal te promoten”, zo verdedigt de club zich. „Het was niet bedoeld om meisjes bloot te stellen aan onverdiende kritiek. Deze kleding wordt ook vaak door de meisjes gedragen in het dagelijks leven.”

„We zijn teleurgesteld in de overdreven media-aandacht en blijven overtuigd van onze goede bedoelingen met dit initiatief, waarmee we niets anders wilden doen dan de banden tussen de twee ploegen aan te halen”, aldus de voetbalclub. „Maar als we in de toekomst nog zoiets willen doen, zullen we proberen rekening te houden met de gevoeligheden van elke fan.”