’Ook mijn nichtje doneerde de organen van haar zoon (18)’

De zoon (18) van mijn nichtje ligt in bed. De hele dag al. Of eigenlijk al sinds begin april. Hij heeft een kamer, helemaal voor zichzelf. Het lijkt alsof hij slechts ligt bij te komen van een tochtje op zijn geliefde mountainbike. Maar schijn bedriegt. Hij is geschept door een auto en ligt in coma. Zijn ouders en zusjes wachten nu op iets waarvan ze niet willen dat het gebeurt.

AAN DE BEADEMING

In het begin lag Robert aan de beademing maar daar is hij, na de laatste scan en in overleg met de artsen, vorige week vanaf gehaald. Beter dan een vegetatieve toestand zal het naar verwachting niet meer worden. Ademen kan hij nog zelf. Totdat hij daarmee stopt.

Omdat hij niet meer aan slangen ligt, mocht hij naar een gewone afdeling. Dus werd zijn op het oog gezonde lichaam op een ander bed gelegd. Zijn sportieve lijf, met die charmante kop. Want charmes heeft hij. Van zijn opa en zijn oom.

ORGANEN

Terwijl zijn moeder op een gesloten facebookpagina een oproep doet voor herinneringen aan en foto's van haar zoon, wordt er gehuild. En heel veel gebeden. Want hun geloof in God is vele malen groter dan ik kan geloven. Al geloof ik ook graag in wonderen. Zeker nu.

Maar mijn dappere nichtje heeft nog iets anders geregeld: ze heeft toestemming gegeven voor het te zijner tijd doneren van al zijn organen. De organen van haar enige zoon.

Ik vind het hartverscheurend. En ik vind het bewonderenswaardig; dat zij kan geven terwijl iets onbetaalbaars haar hoogstwaarschijnlijk zal worden ontnomen. Dat ontroert mij zeer.

Update: Robert overleed in de ochtend van 31 mei 2016.

