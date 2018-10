Uitslag Stelling: Een heksenjacht op rokers

Heel veel stemmers vinden het verbod een vorm van betutteling. „Je zou denken dat Groningen grotere problemen heeft dan rokers”, schrijft een respondent. „Niks mag meer in Nederland. Straks krijg je nog een boete als je alleen maar uitademt.”

Ruim twee derde van de respondenten vindt dat rokers steeds meer worden gezien als paria’s. „Buiten roken wordt door veel rokers gezien als hun laatste stukje vrijheid en nu wordt ze dat afgepakt.” Een van de stemmers, die overduidelijk wél blij is met het verbod: „Vroeger was ik de paria tussen de rokers. Nu kan ik eindelijk eens lekker op een terras zitten.”

Een ruime meerderheid vindt dat rookverbod buiten overdreven. „Als anderen er geen last van hebben, waarom zou je roken op de stoep verbieden?”, zo schrijft iemand. Een ander vindt echter dat rokers het er naar hebben gemaakt. „Ze houden totaal geen rekening met anderen. Ongevraagd krijg je een rookwolk in je snoet.”

Bijna niemand denkt dat een stoep-rookverbod valt te handhaven. Dat is de gemeente Groningen voorlopig ook niet van plan zelf te doen. Instanties die om de maatregel vragen moeten zelf toezicht houden. De gemeente hoopt ook dat het publiek elkaar gaat aanspreken op het rookgedrag. „Dat is natuurlijk niet te doen”, zegt er een. „Pak de verkoop harder aan. Als de stoffen uit sigaretten in eten zouden zitten, dan waren ze allang verboden.”

Dit soort maatregelen zijn uiteindelijk bedoeld om rokers van de sigaret af te helpen, maar slechts een vijfde van de stemmers denkt dat dit op deze manier lukt. Ook denkt maar 36 procent dat het verbieden van roken op straat gezondheidsschade voorkomt bij niet-rokers. „Als iemand buiten staat te roken en je hebt er last van, dan kun je toch gewoon weglopen?”

Roken was nog meer in het nieuws afgelopen week. Zo stapte een rechter op, die in kleine kring had verklaard dat roken een ‘vrije keuze’ is van mensen. Hij had moeten beslissen in het geding dat advocaat Bénédicte Ficq met slachtoffers had aangespannen tegen de tabaksindustrie. De meesten vinden het belachelijk dat deze rechter moest opstappen vanwege een privé-uitspraak.

Meer dan 80 procent is het met deze rechter eens dat een sigaret opsteken iemands vrije keuze is. „Stoppen met roken kan best. Je moet alleen karakter hebben. Dit zijn slapjanussen die smoezen verzinnen om maar te blijven doorpaffen.” Een respondent vindt het belachelijk dat ’slachtoffers’ de industrie voor de rechter slepen. Ze kosten de samenleving al genoeg geld in de gezondheidszorg.”

De vraag of de tabaksindustrie rokers verslaafd maakt laat een verdeeld beeld zien. „De tabaksindustrie is schuldig en gewetenloos”, zegt de een, maar de ander vindt: „Je weet toch dat het ongezond is als je er aan begint?”

Wel vindt een krappe meerderheid dat de tabaksindustrie moet worden aangepakt, hoewel bijna niemand denkt dat de slachtoffers de zaak gaan winnen. „Die industrie heeft veel geld, hiertegen optreden zal heel moeilijk zijn. Daarvoor wordt er veel te veel gelobbyd.”