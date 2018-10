Pascal Filoé, vader van drie kinderen, werd aangevallen in een straat langs het stadhuis in het centrum van de stad in het departement Aveyron, in het zuiden van Frankrijk. Over het motief van de dader is niets bekend.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik