Zeg nou zelf: is dit een feel-good story of niet?

Nee, klopt, voor Aldi zelf was het lange tijd géén feel-good story.

Toch werd het ook voor hem een eind-goed-al-goedverhaal.

Aldi Novel Adilang is een negentienjarige Indonesische jongen die alleen al aandacht verdient door de manier waarop hij tot voor kort zijn brood verdiende: als controleur van de tientallen lampen waarmee op 120 kilometer (!) buiten de Indonesische kust vissen naar vangnetten worden gelokt. Aldi kweet zich van die taak op een houten vlot met een klein hutje, dat midden in die oneindige zee voor anker lag. Hij bivakkeerde er, in zijn eentje en zonder aflossing, maanden achter elkaar. Zijn enige contact met de buitenwereld vond plaats tijdens de wekelijkse, door de vissers uitgevoerde bevoorrading.

Leventje, niet?

En wij maar klagen over het feit dat wij er dit jaar slechts 2,4% bij hebben gekregen, zonder indexering ook nog eens, dat Ziggo potverdriedubbeltjes niet meer dan zestig digitale kanalen in het basispakket heeft, en dat onze elektrische fietsen de laatste tijd toch wel heel erg veel mankementen beginnen te vertonen.

Goed, ik onderbreek het verhaal hier om te vertellen dat een van de beste boeken die ik ooit las Het leven van Pi van Yann Martel is, waarin ene Piscine Patel (Pi), een zestienjarige zoon van de uitbater van een dierentuin, met zijn familie en alle dieren van de dierentuin aan boord van een schip stapt om te emigreren. Het schip vergaat tijdens een vliegende storm. De enige overlevenden zijn Pi, een hyena, een zebra met een gebroken poot en een grote tijger. Zij belanden gezamenlijk in een reddingssloep en beleven 227 dagen achtereen avonturen op de Grote Oceaan.

Een triomf van de fantasie, dit boek, dat door Ang Lee is verfilmd. Ik moest er onmiddellijk aan denken toen ik de nieuwsberichten over de belevenissen van Aldi Novel Adilang tot mij nam, wiens vlot gelukkig zonder de dieren van Pi aan boord lossloeg tijdens een storm op 14 juli jongstleden.

De sterke wind blies het vlot direct ver weg. Aangezien de jongen slechts voor een week proviand aan boord had was hij al snel gedwongen zichzelf op een alternatieve wijze in leven te houden: met het vangen van vissen die hij gaarde op een vuurtje dat hij met stukjes hout van zijn vlot stookte, en het drinken van zeewater dat hij filterde door zijn T-shirt.

Het duurde 49 dagen voordat Aldi Novel Adilang door opvarenden van een vrachtschip werd gered, liefst 2000 kilometer verderop in de Japanse wateren bij Guam, nadat meer dan tien andere schepen hem ondanks zijn hulpgeschreeuw waren gepasseerd.

„Ik denk toch maar dat ik een andere baan zoek”, zei Aldi nadat hij weer naar Indonesië was gevlogen.

Zeg nou zelf: is dit een feel-good story of niet?

Ben je daar, Martin Koolhoven?

Verfilmen dit, man, als je eindelijk eens met die VPRO-serie van je klaar bent!