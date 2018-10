Eindelijk weer dé burentwist Spakenburg tegen IJsselmeervogels

De hemel in de haven van Spakenburg kleurt blauw. En als dat een voorbode is voor wat er zaterdag gebeurt als Spakenburg en IJsselmeervogels de degens kruisen, heeft Coen van As een topweekend. „Ik verdwijn altijd een paar dagen rond de derby”, zegt ’de blauwe rat in hart en nieren’. „En als we verliezen nog iets langer. Heel mijn schoonfamilie is namelijk rood, en die wil ik dan een tijdje niet onder ogen komen.” Hij runt een kroeg, direct naast het stadion van Spakenburg. En dus ook naast dat van IJsselmeervogels, want dat ligt er direct naast. „Wat ik doe als ik hier ’Rooien betrap’? Een foto maken en aan de muur hangen. Die komen hier echt niet.”

De derby der derby’s

Twee jaar werd de derby der derby’s niet gespeeld. Toen de tweede divisie werd ingevoerd, stond Spakenburg (blauw) aan de goede kant van de streep en mochten ze meedoen. De IJsselmeervogels (rood) kwamen in de derde divisie terecht. „Vorig seizoen was het precies andersom”, vertelt Bert Kous. „Toen degradeerde Spakenburg naar de Derde Divisie en klommen IJsselmeervogels juist weer op.” De voetbalverslaggever van Fox Sports en RTV Utrecht volgt al sinds jaar en dag het amateurvoetbal en weet als geen ander hoe belangrijk deze wedstrijd voor het vissersdorp is. „Spakenburg promoveerde en de wedstrijd staat nu weer op het programma. Reken maar: er zitten zaterdag 8000 man in het stadion, en iedereen is ermee bezig.”

Kous vergelijkt de wedstrijd in Spakenburg met een derby als HSV tegen FC St. Pauli of Celtic tegen Glasgow. „Internationaal heeft deze derby ook behoorlijk wat aanzien. Voetballiefhebbers uit bijvoorbeeld Engeland en Polen komen dit weekend naar Spakenburg toe om te ’groundhoppen’ en de voetbalsfeer te proeven.” Hij vertelt over de gezonde rivaliteit tussen de ploegen. „Er zijn ludieke acties geweest, zoals het stelen van middenstippen. Maar er is weinig échte vijandigheid. Het mooiste voorbeeld vond ik wel dat de derby in de jaren 90 een tijdje niet is gespeeld uit angst voor ongeregeldheden. Onterecht, blijkbaar, want toen de wedstrijd na een paar jaar wel weer plaatsvond, hing er achter het doel een groot spandoek: ’Morgen zingen we samen in de kerk’ stond erop.”

Drooglegging

Toch is er zaterdag in Spakenburg een drooglegging. Alcohol is uit den boze in het centrum voor aanvang van de wedstrijd, en in de kroeg van Van As zelfs tot aan het begin van de tweede helft. „Zonde”, vindt de blauwe kroegbaas. „Als er gelazer komt, komt het van buitenaf.” Hoewel: „Ik doe het tegenwoordig wat rustiger aan, maar ben weleens een tijdje geschorst geweest voor wat ongeregeldheden”, geeft hij uiteindelijk toe. „Maar geloof me: het wordt fantastisch. Er wordt gewerkt aan sfeeracties en eigenlijk is iedereen gewoon blij dat deze wedstrijd weer wordt gespeeld. Na afloop verandert de sporthal hier in één grote kantine en dan viert er duizend man feest, afhankelijk van de uitslag.” Bert Kous legt uit hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de fans: „Voor supporters van beide ploegen kan het seizoen al geslaagd zijn als ze, over twee wedstrijden, van de ander winnen.”

"De dag erna zit je weer gewoon samen in de kerk"

Maar Frans Heinen kijkt daar anders naar. „Voor hen hiernaast is dat misschien zo”, zegt de bestuurder van de supportersclub van IJsselmeervogels in een rokerige medewerkerskamer van de ’Rooien’. „Maar wij spelen om het kampioenschap. Dus we móéten winnen van de buren, maar daarnaast vooral gewoon meedoen op de ranglijst.” Hij legt uit hoe de verstandhouding in het dorp is. „In het bedrijf waar ik werk, zijn er net zoveel Rooien als Blauwen. Als je dan deze wedstrijd verliest, heb je een rotdag maandag. Maar als je hem wint, heb je een fantastische week.” Maar het blijft netjes. „Het is geen Ajax-Feyenoord hier. Het is geen haat en nijd. Als de aftrap is, is het negentig minuten lang oorlog. Maar bij het eindsignaal zijn we weer gewoon dorpsgenoten. Je kunt geen rotzooi gaan schoppen, want de dag erna zit je weer samen in de kerk en dan heeft iedereen het over je.”

Dominee

Want het geloof is een belangrijke pijler in Spakenburg. „De dominee zal misschien eens refereren aan de wedstrijd op zondagochtend, maar het wordt geen rode draad”, vertelt Heinen. „Dan gaat het gewoon over het geloof. Maar als we hebben gewonnen, zullen we echt wel elkaar aantikken en naar elkaar knipogen natuurlijk.” En op zondagmiddag? „Over tot de orde van de dag, óf nog eens lekker filmpjes terugkijken van de overwinning, op internet.”

Op basis van de ranglijst, waar IJsselmeervogels bovenaan staan en het net gepromoveerde Spakenburg zevende, zijn de Rooien favoriet. „Maar een derby is zo onvoorspelbaar”, legt Bert Kous uit. „De druk staat er vol op en beide ploegen willen vooral niet verliezen. Het kan alle kanten op, maar het wordt waarschijnlijk een knotsgekke wedstrijd.” Bij beide ploegen is het vertrouwen er niet minder op. „0-2 heb ik ingevuld, dus dat wordt het ook”, snuift ’rooie’ Frans. „3-1”, denkt ’blauwe’ Coen, al is hij als kroegbaas ook wat gematigd: „Een gelijkspel zou voor de sfeer in het dorp natuurlijk wel beter zijn, maar dan moet het wel een leuke wedstrijd worden. Een 2-2 ofzo.”