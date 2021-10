Groningse SP wil studentenvereniging Vindicat uit de stad weren

De meest recente aanleiding is de chaos en de „bedreigende situatie” die vrijdagavond ontstond voor buschauffeurs en reizigers na een feest van Vindicat-leden bij het Zilvermeer in Groningen.

De SP wil onder meer dat het college van burgemeester en wethouders overlastgevende verenigingspanden sluit en de horecavergunning van Vindicat intrekt. „Een vereniging die zichzelf buiten de samenleving plaatst, moet dan maar door diezelfde samenleving erbuiten worden geplaatst”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. „Het is de hoogste tijd dat politici de fluwelen handschoentjes bij de aanpak van Vindicat uitdoen.” Burgemeester Koen Schuiling moet van de SP stoppen met de gesprekken met Vindicat. „Er is geen organisatie of vereniging die zoveel speciale aandacht van de burgemeester krijgt.”

Schuiling bepaalde maandag dat een zeilevenement met aansluitend een groot feest van Vindicat komende vrijdag niet mag plaatsvinden. Daarop liet Vindicat weten tot nader order alle geplande evenementen te schrappen. „Eerst betreurt Vindicat de ophef, daarna gaan ze functioneel door het stof en een paar maanden later herhaalt het asociale gedrag zich weer. We herkennen dit patroon al enige tijd”, aldus de Groningse SP-fractievoorzitter. Woensdag is er vermoedelijk een extra openbare raadsvergadering over de recente gebeurtenissen.

Vindicat kwam vaker in opspraak vanwege misstanden binnen de vereniging. In 2016 dook een zogenoemde bangalijst op met namen van vrouwelijke leden met foto, contactgegevens en hun bedprestaties. Meerdere leden werd destijds geschorst. In juni van dit jaar werd weer een bangalijst verspreid, waarna het Vindicat-bestuur de maker voor onbepaalde tijd schorste.

Eind vorig jaar besloten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool om voor de rest van het collegejaar geen accreditatie meer te verlenen aan de studentenvereniging. Sinds juli 2021 is Vindicat weer welkom bij officiële gelegenheden.