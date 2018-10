Lagere btw voor digitale kranten nabij

Minister Hoekstra (Financiën) meldt dat er een politiek akkoord is waardoor het straks mogelijk is voor alle Europese landen om één tarief voor digitale publicaties en publicaties op papier te hanteren.

In Nederland vallen papieren kranten in het lage tarief, maar de digitale versies in het hogere. Als het politiek akkoord straks ook echt officieel op papier staat, mag Nederland ook de digitale publicaties onder het lage btw-tarief laten vallen. Die belasting staat volgend jaar op 9 procent (nu nog 6 procent).

Minister Hoekstra kan nog niet zeggen wanneer digitale kranten echt onder het lage tarief gaan vallen. „Ik wil dit snel gaan regelen, maar ben ook voor een ordentelijk proces.” Zo moet de bewindsman eerst financiële dekking vinden voor deze wijziging.

D66-Kamerlid Sneller is blij dat online publicaties straks niet meer extra zwaar worden belast. „Online is de toekomst en het onderscheid in prijs is achterhaald en onlogisch.”