Ophef na straf Mexicaanse sjoemelkoning

Ook neemt het Openbaar Ministerie 42 huizen en kavels in beslag die Javier Duarte, een partijgenoot van de bijna vertrekkende president Enrique Peña Nieto, met weggesluisd belastinggeld verzamelde. Duarte vluchtte naar Guatemala maar werd in juli 2017 opgepakt en uitgeleverd.

In Mexico reageren kiezers woest op de in hun ogen summiere straf. Duarte groeide uit tot grootste symbool voor politieke corruptie uit de presidentstermijn van Peña Nieto. „Zelfs mijn boete voor rijden met een slok op was hoger”, klaagt Diego Campoy op Twitter.

Drugskartel

Onder Duarte leek Veracruz jarenlang te zijn uitgeleverd aan de georganiseerde misdaad. Politie en Justitie keken toe terwijl drugskartel Los Zetas geen strobreed in de weg werd gelegd bij smokkel, afpersing en moord. De aantijging dat Duarte zich liet betalen door de georganiseerde misdaad liet de rechter vallen.

Als gevolg van de straffeloosheid veranderde Veracruz in een knekelveld. Begin deze maand werd een massagraf met ten minste 168 schedels teruggevonden. Het is niet het enige. Honderden familieleden van vermiste personen meldden zich voor identificatie.

In 2016 maakte de federale rekenkamer (ASF) in Mexico-Stad bekend dat er sinds 2011 al 60 miljard pesos (2,7 miljard euro) aan publiek geld was verdwenen onder Duarte. Terwijl de ex-gouverneur moet brommen, geniet zijn partner Karime Macías van een luxe leventje in de dure wijk Belgrave in Londen.